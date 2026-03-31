Серия взрывов над Самарой: что известно о ЧП

Ночью над Самарой и Самарской областью прозвучала серия взрывов, сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, в регионе работали силы противовоздушной обороны — предположительно, были сбиты несколько воздушных целей.

Официальной информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.

