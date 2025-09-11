СФР направил 50 млн россиян уведомления о размере будущей пенсии

Социальный фонд России (СРФ) продолжает информировать граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Об этом в интервью «Газете.Ru» напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам специалиста, уведомления получают мужчины в возрасте 45 лет и женщины в возрасте 40 лет через личный кабинет на портале «Госуслуги». На сегодняшний день такие уведомления уже получили более 50 млн россиян.

«Такое информирование осуществляется один раз в три года. Для получения этих сведений застрахованное лицо должно быть зарегистрировано в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)», — уточнил Балынин.

Он добавил, что граждане, не зарегистрированные в этой системе, могут получить сведения непосредственно в органах Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Уведомления содержат подробную информацию, включая ФИО, дату рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета, данные об общей продолжительности трудовой деятельности, величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), условиях приобретения права на пенсию, а также предполагаемый размер пенсии на дату информирования.

Проактивные уведомления приходят за 20 лет до предполагаемого назначения пенсии, что позволяет гражданам заблаговременно скорректировать пенсионную стратегию — увеличить стаж или пересмотреть финансовые накопления.

Дополнительную информацию о состоянии индивидуального лицевого счета можно всегда получить через портал «Госуслуги», заказав выписку в разделе «Пенсии, пособия». По данным на 1 июля 2025 года, средний размер пенсии по старости в России достиг 25,1 тыс. руб.

