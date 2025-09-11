Военным пенсионерам пообещали прибавку к пенсии с 1 октября

С 1 октября 2025 года в России будет проведено плановое повышение денежного довольствия военнослужащих и пенсий лиц, уволенных с военной службы. Соответствующее заявление в интервью РИА Новости сделал председатель парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как отметил парламентарий, для данной категории выплат действует особый график пересчета. Он осуществляется дважды в год: первый раз — в начале календарного года, а второй — традиционно 1 октября. Вопрос о параметрах предстоящей индексации, включая ее точный процент, будет детально проработан осенью в рамках формирования основных финансовых документов страны на предстоящий трехлетний период.

Нилов подчеркнул, что решение по итоговому размеру увеличения и его механике будет принято по итогам бюджетного процесса. Повышение затронет не только пенсионеров Министерства обороны, но и бывших сотрудников всех силовых структур и ведомств России. Также будет проиндексирован размер ведомственных пенсий.

Окончательные подробности, включая точный процент индексации и полный перечень категорий получателей, станут известны дополнительно после официального принятия федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

