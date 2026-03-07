Шляпки, вечерние платья и орган: женщины Подольска устроили «Красивый выход»

В преддверии Международного женского дня Подольск превратился в столицу элегантности. Почти сто жительниц округа стали участницами Всероссийской акции «Красивый выход», которая объединила женщин от Калининграда до Владивостока. Мероприятие развернулось в Культурно-просветительском центре «Дубровицы», где царила атмосфера светского приема.

Участницы разных поколений собрались под одной крышей — от юных девушек до их мам и бабушек. Элегантные вечерние наряды, оригинальные шляпки и улыбки создавали ощущение, что время повернуло назад, в эпоху изысканных балов и раутов. Женщины по всей стране в этот день выходили в прямые эфиры с мини-репортажами о том, как проходит акция в их городах, и Подольск достойно вписался в эту вдохновляющую эстафету.

Галина Хохлова пришла на праздник не одна — ее пригласила дочь Юлия. Для женщины это уже второй «Красивый выход», и эмоции не утихают.

«Чувствую себя прекрасно, хотя мне уже немало лет. Надела платье, шляпку мне дочь подарила — непривычно, но действительно, чувствуешь в ней себя настоящей леди», — рассказала участница акции Галина Хохлова.

Особую магию событию подарила музыка. Виртуозная игра на органе Юлии Иконниковой и восхитительное пение Натальи Манулик гармонично дополнили атмосферу праздника. Заслуженная артистка республик Хакасия и Дагестан, солистка Подольской филармонии, призналась, что такие поводы бесценны.

«Так мало поводов в жизни, когда мы можем надеть платье и почувствовать себя женщинами. Поэтому важно устраивать себе красивые выходы», — поделилась солистка Подольской филармонии, заслуженная артистка республик Хакасия и Дагестан Наталья Манулик.

Подольчанки участвуют в этой акции уже более двух лет, и каждый раз доказывают: красота и грация вне времени и возраста.

Ранее сообщалось, что в Подольске творческие коллективы округа поздравили женщин с 8 Марта.