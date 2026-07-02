Скакун-беглец в Кубинке: рыжий конь устроил забег и парализовал пути ж/д в Одинцове

В Одинцовском округе развернулась настоящая спасательная операция после того, как породистый рыжий конь вырвался с пастбища и оказался в непосредственной близости от железнодорожных путей на станции Кубинка-1. Встревоженные водители сняли скакуна на видео, а железнодорожники и сотрудники местного конно-спортивного клуба в считанные часы нашли владельца животного. Благодаря оперативным действиям опасный инцидент завершился благополучно, узнал REGIONS .

Понедельник в Кубинке начался с необычного дорожного происшествия. Автомобилисты, проезжавшие в районе станции Кубинка-1, заметили ухоженного рыжего коня, который скакал вдоль рельсов, вызывая панику у очевидцев. Кадры, сделанные очевидцами, мгновенно заполнили соцсети: на видео было хорошо видно, что животное находится в опасной близости от путей, по которым ходят электрички.

Водители не растерялись и немедленно связались с дежурным по станции. Железнодорожники оперативно взяли ситуацию под контроль и начали поиски владельца. Первой версией стал местный конно-спортивный клуб «Герцено» — предположили, что скакун мог сбежать из их левады. Однако в КСК эту гипотезу опровергли, но от помощи не отказались. Сотрудники клуба активно включились в розыск и вскоре вышли на след настоящего хозяина животного.

Как выяснилось, породистый красавец принадлежит частному владельцу, который проживает неподалеку. Конь регулярно получает должный уход — отличные подковы, аккуратная уздечка и сбалансированное питание говорят о том, что питомец явно не обижен вниманием. Обычно он спокойно пасется на привязи на пастбище рядом со станцией, но в этот день темперамент взял верх: конь оборвал веревку и отправился в самостоятельное путешествие.

В дирекции КСК «Герцено» пояснили, что дежурный по станции действительно звонил им, но животное не имеет отношения к их клубу. Тем не менее совместными усилиями удалось довольно быстро идентифицировать владельца. Тот, узнав о побеге, мгновенно прибыл к месту событий и самостоятельно поймал беглеца.

К счастью, инцидент не привел к серьезным последствиям. Движение электропоездов на участке не прерывалось, экстренных ситуаций удалось избежать. Уставший, но невредимый путешественник вернулся в своё стойло, где его, по всей видимости, ждал заслуженный отдых и, возможно, строгий разговор с хозяином о правилах поведения на прогулках.