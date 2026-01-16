Смягчили смертный приговор: российская журналистка вышла на свободу после 14 лет в китайской тюрьме

Российская журналистка Марина Лопатина, которую в Китае приговорили к смертной казни, оказалась на свободе, сообщило РИА Новости. Ее дело длилось более 10 лет и прошло через несколько судебных инстанций двух стран.

В 2011 году Лопатину задержали в Китае при попытке провоза наркотических веществ. Сначала суд назначил ей высшую меру наказания — смертную казнь. Позже приговор смягчили до пожизненного заключения, а затем сократили до 25 лет колонии.

Женщине удалось добиться перевода для отбывания наказания в Россию. Здесь ей предъявили обвинение по ст. 188 УК РФ (контрабанда), которая на тот момент уже утратила силу.

Российский суд подтвердил китайский приговор, назначив свое наказание — 12 лет колонии. Однако защита подала апелляцию, указав, что Лопатина уже отбыла значительную часть срока в китайской тюрьме. Апелляционный суд учел это и постановил освободить ее.

Сын Лопатиной в своих показаниях утверждал, что сумку с запрещенными веществами ей передал знакомый, сказав, что там находятся книги. Он также заявлял, что мать не была замешана в противозаконной деятельности и не нуждалась в деньгах.

