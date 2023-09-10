«Мама и девушка залили все слезами»: боец СВО объяснил, почему вновь отправился на передовую

Многие ребята, которые побывали на передовой, не могут привыкнуть к мирной жизни. Бойцы СВО, вернувшись к родным, не устают думать: «А как же мои пацаны?». Среди них оказался и Антон Ш. из Башкирии, который не поддался на уговоры близких и коллег остаться в мирной жизни.

После возвращения с фронта Антону повезло: в Уфе он устроился личным водителем к директору одной фирмы. По словам парня, отнеслись к нему очень хорошо — дали красивый деловой костюм, назначили приличную зарплату и даже купили личный автомобиль. Но с одним условием — на передовую рисковать собой Ш. больше не пойдет. Очень уж напугал он всех своим пребыванием в «Ахмате»: вернулся с тремором из-за контузии и получил проблемы с речью.

«Я все равно решил возвращаться на СВО. Когда на работе узнали, что прохожу медкомиссию, меня вызвали на ковер и отчитали как мальчика. Директор сказал, что не пустит. Говорит: «Понимаю, что ты хочешь мстить за товарищей. Но хватит сражаться. Ты и так оставил на передовой свое здоровье», — вспоминает тяжелые моменты боец.

Дело в том, что пару месяцев назад на передовой разбили батальон «Ахмата», где были сослуживцы нашего собеседника. По признанию Ш., с этой болью ему было сложно справиться. Теперь же Антон не стал слушать увещевания ни родителей, ни директора, ни своей молодой невесты. Он уже отправился в Москву, чтобы заключить контракт с Минобороны.

«Мама и девушка залили все слезами — что на проводах, что на вокзале. Успокаивал их как мог. Сказал им: «Обещаю, вернусь живой», а они ответ: «Как ты можешь обещать то, что не от тебя зависит?». Честно, страха у меня нет. Рад, что вернусь к братьям по оружию. Давно этого хотел и добился своего», — признается солдат корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Единственное, чего опасается Ш., это остаться инвалидом.

«Это пострашнее смерти и всего остального», — добавляет боец.

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