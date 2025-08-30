Специалисты разработали новую систему гарантированного подрыва беспилотников

Казанские специалисты создали инновационное взрывное устройство для дронов-камикадзе. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем телеграм-канале.

В Казани разработано новое устройство для повышения эффективности дронов-камикадзе. Инновационная система обеспечивает гарантированный подрыв при контакте с целью независимо от точки столкновения.

Устройство оснащено защитой от случайной детонации и использует детонатор, изготовленный методом 3D-печати. В отличие от традиционных систем с механическими «щупами», требующими прямого контакта с преградой, новая разработка срабатывает от вибрации при ударе.

Принцип действия основан на активации электродетонатора колебаниями, возникающими при столкновении с целью. Это позволяет размещать инициирующий элемент на любой части боеприпаса. Разработка направлена на повышение надежности применения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российские войска получили больше 20 тыс. беспилотников «Черника».