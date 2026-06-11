Спор о политике в московском общежитии закончился ударом ножа

Политическая дискуссия в студенческом общежитии на юге Москвы переросла в поножовщину. 23-летний уроженец Таджикистана получил удар ножом от собственного соседа по комнате, пишет MK.RU . После случившегося раненый сумел самостоятельно спуститься на первый этаж и обратиться за помощью к консьержу.

Вторник в одном из общежитий на Борисовском проезде в Москве не задался с самого начала. Два соседа по комнате, которые делили жилье в студенческом общежитии строительного университета, не смогли прийти к общему знаменателю в разговоре о политике.

Словесная перепалка набирала обороты. В какой-то момент дискуссия перестала быть мирной. Один из оппонентов взялся за нож.

По предварительным данным, удар получил уроженец Таджикистана. Ему 23 года. Несмотря на серьезное ранение, молодой человек нашел в себе силы не паниковать и не оставаться в комнате.

Он спустился на первый этаж общежития и обратился за помощью к консьержу. Вызванные медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пострадавшего.

Врачи оценивают состояние раненого студента как стабильное. Он находится под наблюдением специалистов, угрозы жизни, по предварительным данным, нет.

Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства конфликта, а также дать правовую оценку действиям нападавшего. Уточняется, что именно стало последней каплей в политическом споре, заставившей одного молодого человека взять в руки нож.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске мужчина жестоко избил и пырнул ножом женщину в подъезде.