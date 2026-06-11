Спор о политике в московском общежитии закончился ударом ножа
MK.RU: студента ранили ножом из-за спора о политике в общежитии на юге Москвы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Политическая дискуссия в студенческом общежитии на юге Москвы переросла в поножовщину. 23-летний уроженец Таджикистана получил удар ножом от собственного соседа по комнате, пишет MK.RU. После случившегося раненый сумел самостоятельно спуститься на первый этаж и обратиться за помощью к консьержу.
Вторник в одном из общежитий на Борисовском проезде в Москве не задался с самого начала. Два соседа по комнате, которые делили жилье в студенческом общежитии строительного университета, не смогли прийти к общему знаменателю в разговоре о политике.
Словесная перепалка набирала обороты. В какой-то момент дискуссия перестала быть мирной. Один из оппонентов взялся за нож.
По предварительным данным, удар получил уроженец Таджикистана. Ему 23 года. Несмотря на серьезное ранение, молодой человек нашел в себе силы не паниковать и не оставаться в комнате.
Он спустился на первый этаж общежития и обратился за помощью к консьержу. Вызванные медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пострадавшего.
Врачи оценивают состояние раненого студента как стабильное. Он находится под наблюдением специалистов, угрозы жизни, по предварительным данным, нет.
Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства конфликта, а также дать правовую оценку действиям нападавшего. Уточняется, что именно стало последней каплей в политическом споре, заставившей одного молодого человека взять в руки нож.
Ранее сообщалось, что в Уссурийске мужчина жестоко избил и пырнул ножом женщину в подъезде.