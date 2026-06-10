В Уссурийске мужчина жестоко избил и пырнул ножом женщину в подъезде

В Уссурийске 44-летний местный житель напал на свою 43-летнюю сожительницу в подъезде многоквартирного дома — избил ее и нанес несколько ножевых ранений. Камеры видеонаблюдения зафиксировали происходящее, однако после допроса полиция отпустила подозреваемого, сообщает РЕН ТВ. Позже мужчину все же задержали.

Конфликт начался 10 июня в квартире дома на Октябрьской улице. Женщине удалось выбежать из жилья и спрятаться в лифте, однако злоумышленник отправился за ней по пожарной лестнице. Он настиг жертву на седьмом этаже, где принялся избивать ее, таскать за волосы, а затем достал нож и нанес несколько ударов. Потерпевшую госпитализировали с ранением в области печени, гематомами лица и переломом уха. В настоящий момент она находится в реанимации.

Подозреваемого доставили на допрос в полицию. Во время беседы со следователями мужчина пояснил, что вместе с сожительницей распивал спиртное, в процессе чего между ними вспыхнула ссора. После этого его отпустили домой. Как сообщили в региональном управлении МВД, впоследствии мужчину задержали, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.