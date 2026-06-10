Суд приостановил работу детсада из-за опасных нарушений

Пролетарский районный суд Тулы приостановил деятельность частного детского сада «Family» на 30 суток, пишут «Тульские известия» . Причина — многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, включая отсутствие оборудованной игровой площадки и медицинского обслуживания.

Внеплановая выездная проверка в детсаду «Family», расположенном по адресу: 2-й проезд Металлургов, выявила серьезные проблемы. Оказалось, что у дошкольного учреждения нет игровой площадки, соответствующей требованиям закона. Медицинская помощь детям не организована. А сам детсад работает без санитарно-эпидемиологического заключения.

В Роспотребнадзоре подчеркнули: пребывание детей в таких условиях может привести к возникновению инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Управление Роспотребнадзора составило протокол о временном запрете деятельности с 5 июня. Постановлением суда от 10 июня индивидуальный предприниматель Д.Р. Трофимова признана виновной. Наказание — административное приостановление деятельности детсада на 30 суток.

Срок исчисляется с момента фактического прекращения работы — с 12:10 5 июня. Постановление подлежит немедленному исполнению.

Ранее сообщалось, что прокуратура наказала детсад за ожоги стоп двухлетней девочки.