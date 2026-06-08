Няня не проверила воду: прокуратура наказала детсад за ожоги стоп двухлетней девочки

Ожоги обеих нижних конечностей — стоп — получила двухлетняя воспитанница одного из детских садов в Мотовилихинском районе. Как проинформировали в краевой прокуратуре, надзорное ведомство уже закончило проверку этого инцидента, случившегося в феврале во время проведения гигиенических процедур — купания девочки. Именно в тот момент, установили сотрудники прокуратуры, ребенок и пострадал, сообщил properm.ru.

По итогам проверки прокуратуры руководителю дошкольного учреждения внесено представление, и он уже привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в ведомстве. Кроме того, юридическому лицу — то есть самому детскому саду — придется заплатить административный штраф в размере 50 тыс. руб.

В защиту прав пострадавшего ребенка прокуратура также подала исковое заявление в Мотовилихинский суд. Ведомство требует взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда, причиненного девочке, добавили в надзорном органе.

По информации издания, в департаменте образования Перми ранее уточняли, что сотрудницу — помощника воспитателя — привлекли к дисциплинарной ответственности, а ребенку на месте была оказана доврачебная помощь.

«Как ранее выяснил корреспондент Properm.ru, речь идет о детсаде номер 317. Происшествие случилось в первом корпусе по адресу ул. Крупской, 90», — говорится в статье Properm.ru.

По данным издания, в городском департаменте образования после инцидента пояснили, что помощник воспитателя — няня, которая мыла ребенка, — не проверила температуру воды во время проведения гигиенической процедуры. В результате девочка получила ожоги обеих стоп, уточняется в информации.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае сотрудница садика обчистила малышей на 56 тыс. руб. и получила два года.