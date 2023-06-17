«Та самая Вика»: школьница встретилась с бойцом СВО, который сохранил ее игрушку как талисман

Сотни тысяч бойцов защищают границы России в зоне спецоперации, а многие гражданские поддерживают солдат в тылу: собирают помощь и отправляют ее на передовую. Вероятность того, что твой гостинец попадет в руки знакомому человеку, стремится к нулю. И все же такие случаи есть.

Неравнодушные граждане в поселке Тауш Пермского края делали подарки участникам СВО к 23 февраля. Дочка одной из волонтеров Ирины Кулясовой Вика решила тоже поучаствовать отправить и свою посылку.

«Дочка положила туда игрушечного кролика, которого ей подарил на Новый год брат. А еще купила шоколадных батончиков и драже на свои карманные деньги. Вике тоже хотелось поздравить бойцов с Днем защитника Отечества», — говорит Кулясова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Спустя время Ирине позвонила жена бойца из их поселка и сообщила, что подарок Вики попал к ее мужу.

«Когда бойцы разбирали коробки, Александру (односельчанин Ирины — Прим. ред.) достался сюрприз от Вики. Внутри было письмо, где дочка рассказывала о себе, все совпадало! Эмоции были потрясающие: мы и не могли подумать, что посылка попадет к нашему земляку», — поражается Ирина.

Позже таушинский боец Александр Е. приехал на побывку домой. И волонтеры решили организовать встречу солдата и школьницы.

«Мы представили их, сказали, что в гости пришла та самая Вика. На рюкзаке у Саши висел наш кролик. Оказалось, зайчик много чего повидал. Викина игрушка стала настоящим талисманом для нашего защитника», — делится радостью Ирина.

Полную историю необычной встречи бойца и школьницы читайте здесь.