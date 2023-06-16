Кролик для бойца: девочка из Пермского края встретилась с солдатом, который носит ее игрушку как талисман

По всей России люди собирают помощь для бойцов СВО. В небольшом поселке Тауш Пермского края произошла чудесная встреча: с передовой туда приехал мужчина, которому достался подарок от местной девочки. Ее игрушечного кролика он хранит как талисман.

Заведующая таушским домом культуры Ирина Кулясова давно занимается волонтерской деятельностью. И в феврале сельчане начали готовиться к Дню защитника Отечества, то есть объявили сбор в ДК.

Не пожалела подарок брата

«Приносили кто что может: носки, сладкое, сгущенку, сигареты. Мы хотели наших ребят, кто в зоне СВО, поздравить с праздником, чтобы они получили посылочки и подарочки с письмами, открытками и вкусняшками», — рассказывает женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Волонтеры и сотрудники дома культуры принялись формировать посылки, а дочь Кулясовой Вика крутилась вокруг взрослых.

«И тут она говорит: «Мама, подождите немножко. Я сейчас сбегаю домой». Она убежала и взяла свою игрушку — ту, которую ей подарил старший брат на Новый год, это был символ года, кролик. Она попросила положить сувенир в одну из посылок, а на деньги, которые я ей давала на карманные расходы, она купила шоколадок и конфет», — улыбается Ирина.

Ребенок собрал свою личную посылку и отправил на передовую. Позже волонтерам сказали, в какую именно часть отправили груз. Но, как признается Кулясова, они даже и не думали, кто там служит.

Подарок попал к земляку

«Через какое-то время мне звонит жена одного нашего бойца и говорит, что ее муж получил посылку. Когда солдаты на фронте разбирали коробки, ему достался сюрприз от Вики. В письме было написано, что она учится в пятом классе в таушинской школы. Эмоции были потрясающие: мы даже не думали, что посылка достанется нашему земляку», — удивляется активистка.

Фото: [ ДОМ КУЛЬТУРЫ с. Тауш / VK.com ]

Александр Е., тот самый боец, ушел на спецоперацию во время мобилизации. А на днях мужчина приехал в небольшой отпуск домой. Волонтеры как раз шли праздничным парадом ко Дню России: сделали и вывесили поздравительную мега-открытку и отправились вдоль центральной дороги с флагами.

Ирина проведала приехавшего бойца и пообщалась с ним. Все волонтеры, в том числе и Вика, тоже пришли к Александру.

«Я Cаше говорю: «Ты что, не помнишь Вику?». Он удивился, что моя дочь — та самая Вика из письма», — говорит Ирина.

Так они и познакомились. Потом боец сбегал домой и принес свой вещмешок.

«Мы увидели, что на этом рюкзаке висел зайчик. Он говорит: «Вы знаете, этот зайчик чего только не повидал! Он весь грязный был, но я приехал домой, отмыл его и обратно повесил». Сейчас наш кролик стал талисманом нашего защитника», — с радостью говорит Кулясова.

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