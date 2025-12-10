Теракт в «Крокус Сити Холле»: суд завершил изучение доказательств и переходит к допросам фигурантов

Судебный процесс по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» вступает в новую фазу. После завершения представления доказательств обвинением, с 15 декабря начнутся допросы 19 фигурантов дела. Об этом сообщает ТАСС.

Выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда переходит к ключевой части. Государственное обвинение завершило представление своих доказательств, и теперь слово предстоит дать самим обвиняемым. Допрос 19 фигурантов начнется в понедельник, 15 декабря.

Напомним, теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей открыли огонь по зрителям и подожгли помещение. В результате атаки погибли 149 человек, один до сих пор считается пропавшим без вести. Непосредственные исполнители были задержаны в Брянской области при попытке пересечь границу. Позже следствие выявило их предполагаемых пособников.

Следствие квалифицировало действия обвиняемых как террористический акт. Параллельно продолжается расследование в отношении еще шести лиц — двух предполагаемых организаторов и четырех участников террористической организации.

Ранее сотрудники ФСБ задержали членов преступной группы за организацию незаконной миграции.