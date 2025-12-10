Сотрудники ФСБ задержали членов преступной группы за организацию незаконной миграции

Сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области задержали членов преступной группы за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, злоумышленники, используя фиктивные трудовые договоры, организовали крупный канал незаконного пребывания иностранцев в РФ.

В число организаторов канала вошел уроженец Одессы 1988 года рождения. При обыске у него нашли украинский и болгарский паспорта.

За все время незаконной деятельности незаконно были легализованы более 53 тыс. иностранцев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении 12 граждан РФ. Фигурантов задержали и предъявили им обвинение. Все были заключены под стражу.

Иностранцев, получивших поддельные документы, установили. Они будут выдворены за пределы РФ. Также им будет закрыт въезд в страну.

Ранее в Прокуратуре Подмосковья сообщили, что в регионе с начала года было зарегистрировано более 63 тыс. преступлений.