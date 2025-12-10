Сотрудники ФСБ задержали членов преступной группы за организацию незаконной миграции
ФСБ: задержаны члены преступной группы за организацию незаконной миграции
Фото: [Медиасток.рф]
Сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области задержали членов преступной группы за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, злоумышленники, используя фиктивные трудовые договоры, организовали крупный канал незаконного пребывания иностранцев в РФ.
В число организаторов канала вошел уроженец Одессы 1988 года рождения. При обыске у него нашли украинский и болгарский паспорта.
За все время незаконной деятельности незаконно были легализованы более 53 тыс. иностранцев.
По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении 12 граждан РФ. Фигурантов задержали и предъявили им обвинение. Все были заключены под стражу.
Иностранцев, получивших поддельные документы, установили. Они будут выдворены за пределы РФ. Также им будет закрыт въезд в страну.
Ранее в Прокуратуре Подмосковья сообщили, что в регионе с начала года было зарегистрировано более 63 тыс. преступлений.