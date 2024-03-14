Тренер одесского «Черноморца» сбежал со сборов команды в Турции

Тренер по физподготовке одесского «Черноморца» Игорь Касьяненко решил не возвращаться на Украину и покинул расположение футбольного клуба на сборах в Турции, сообщает Sport.ua.

Сообщается, что 36-летний уроженец Луганска решил отправиться в Майами.

Ранее специалист успел поработать на Украине (луганская «Заря» и «Полесье» из Житомира), Белоруссии (солигорский «Шахтер») и Казахстане («Астана»).

Бегство украинских спортсменов и тренеров во время поездок за границу становится распространенным явлением. В октябре после матча в Бельгии донецкий «Шахтер» недосчитался молодого талантливого игрока Александра Распутько. Через несколько дней двое сотрудников «Кривбасса» предпочли не возвращаться на Украину после европейского турне команды. Позже член украинской сборной по спортивной рыбалке Артур Билан остался за границей после чемпионата мира в Италии из-за страха мобилизации.