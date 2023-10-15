Двое сотрудников ФК «Кривбасс» во время европейского турне сбежали из команды и отказались возвращаться на Украину

Примечательно, но подобный случай не первый за последнее время. На минувшей неделе в Россию из украинского клуба «Шахтер» сбежал футболист Александр Распутько.

На этот раз отличился женский ФК «Кривбасс». Во время поездки в Европу команду из кривого Рога благополучно оставили и исчезли в неизвестном направлении двое мужчин-сотрудников команды. Об этом в своем аккаунте в соцсетях поведал журналист Сергей Болотников.

«В составе делегации женской футбольной команды они уехали в Европу, где шла подготовка к матчам женской Лиги чемпионов. А там самовольно покинули расположение команды», — рассказал журналист.

Руководство ФК «Кривбасс» решило не оставаться в долгу перед беглецами и сразу же проинформировало об случившемся инциденте украинские Минспорт, Госпогранслужбу и полицию.