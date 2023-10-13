Юный футболист «Шахтера» сбежал из клуба после матча в Бельгии

Украинский футбольный клуб «Шахтер» после матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» недосчитался одного игрока, сообщает «Фокус.ua».

19-летний полузащитник команды Александр Распутько не прибыл в аэропорт для возвращения домой. Поиски футболиста результатов не дали, его местонахождение неизвестно.

Распутько удалил учетные записи в соцсетях и не отвечает на телефонные звонки.

«Фокус» предполагает, что футболист, являющийся уроженцем Горловки, решил уехать в Россию.

Отмечается, что внешне никаких предпосылок для бегства игрока молодежной сборной Украины не было. Недавно Распутько договорился с «Шахтером» о новом пятилетнем контракте, никого в планы покинуть Украину он не посвящал.