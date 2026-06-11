Тропические ночи в Москве: жара после заката оказалась опаснее дневной

Жара в Москве бьет рекорды не только днем, но и ночью. Температура превышает климатическую норму на 7-9 градусов, а столбики термометров не опускаются ниже отметки плюс 20. Ведущий синоптик Gismeteo Леонид Старков предупреждает: такие «тропические ночи» опасны для здоровья, особенно если длятся дольше трех дней подряд. Его комментарий приводит Lenta.ru .

В Москве установилась аномальная погода. Столбики термометров днем держатся на отметке плюс 30 градусов. Но главная проблема не в дневном зное, а в том, что происходит после заката. Температура не падает ниже плюс 20 даже в темное время суток.

Метеорологи называют такие ночи «тропическими». Для столицы это серьезное испытание.

Старков обращает внимание на важную деталь. Для большинства регионов России плюс 30 — это критерий сильной жары. Но для Москвы этот порог понижен. Из-за специфики городской застройки, плотности асфальта и бетона, отсутствия свободной циркуляции воздуха жара здесь ощущается острее. И критическая отметка для столицы начинается уже с плюс 25.

Сейчас же температура превышает норму на 7-9 градусов. Это значительная аномалия.

Главная опасность тропических ночей — в их продолжительности. Если такая погода держится дольше трех дней, организм начинает работать на износ.

Днем в жару человек теряет жидкость, испытывает нагрузку на сердце и сосуды. Ночью тело должно отдыхать, восстанавливаться, сбрасывать лишнее тепло. Но когда на улице плюс 20 и выше, этого не происходит. Квартиры тоже не успевают остыть. В результате человек ложится спать в духоте и просыпается уставшим.

В группе риска — пожилые люди, дети, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для них тропические ночи могут стать серьезным испытанием. Врачи советуют в такие периоды внимательнее следить за самочувствием, пить больше воды и по возможности находить способы охлаждать помещение перед сном.

Прогноз пока неутешительный: аномальное тепло, по данным синоптиков, задержится в столице как минимум на несколько дней. А значит, тропические ночи продолжатся.

Ранее сообщалось, что после жары Москву ждет неожиданная смена погодного сценария.