«Погода подложит свинью»: после жары Москву ждет неожиданная смена погодного сценария

После аномально теплой погоды жителей Москвы ждут дожди, грозы и постепенное снижение температуры воздуха. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Последние жаркие дни

В ближайшие дни в столице сохранится жаркая погода. Температура воздуха будет превышать отметку в +30 градусов.

При этом уже в ближайшее время возможны локальные осадки.

Погода изменится в выходные

Синоптики прогнозируют заметное изменение погодных условий с наступлением выходных. В столичный регион начнет смещаться атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы.

Одновременно жара начнет отступать. Дневная температура снизится до +26…+28 градусов.

Похолодание задержится

С воскресенья Москва окажется под влиянием более прохладной воздушной массы. Столбики термометров опустятся до +21…+24 градусов.

Осадки и грозовая активность сохранятся и в начале следующей недели.