«Погода подложит свинью»: после жары Москву ждет неожиданная смена погодного сценария
После аномально теплой погоды жителей Москвы ждут дожди, грозы и постепенное снижение температуры воздуха. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Последние жаркие дни
В ближайшие дни в столице сохранится жаркая погода. Температура воздуха будет превышать отметку в +30 градусов.
При этом уже в ближайшее время возможны локальные осадки.
Погода изменится в выходные
Синоптики прогнозируют заметное изменение погодных условий с наступлением выходных. В столичный регион начнет смещаться атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы.
Одновременно жара начнет отступать. Дневная температура снизится до +26…+28 градусов.
Похолодание задержится
С воскресенья Москва окажется под влиянием более прохладной воздушной массы. Столбики термометров опустятся до +21…+24 градусов.
Осадки и грозовая активность сохранятся и в начале следующей недели.