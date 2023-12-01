«У меня сразу началась истерика»: мать бойца СВО не захотела слушать о гибели сына

19 января 2023 года Оксана Малыгина запомнит навсегда. Именно тогда к ней пришли люди в форме, которые попросили сдать анализ ДНК. Неглупая женщина быстро сообразила, как это связано с ее сыном Романом Солюковым, сражающимся на СВО.

С родителями молодой начальник связи созванивался довольно регулярно. Последний разговор с мамой состоялся 15 января, где парень, как обычно, сказал, что все хорошо и спросил, что происходит в мире, пока он на передовой. А спустя два дня американская ракета «Хаймарс» влетела в дом, который наши военные использовали как штаб.

«Когда ко мне 19-го числа пришли двое мужчин, я была дома одна, собиралась идти в церковь за святой водой. Муж был на вахте — он работает спасателем в Осетии. Я не хотела открывать дверь и слушать их. Но они пришли и сказали, что надо поехать сдать ДНК. Никаких объяснений. У меня сразу началась истерика», — вспомнила тот день Малыгина.

Оксана принялась звонить мужу, и его, учитывая обстоятельства, отпустили домой в Каменск-Шахтинский. На следующий день отец бойца Вячеслав Солюков уже был дома.

«Анализ сделали быстро, сказали, что это Рома, и первого февраля мы его похоронили. Позже мы выяснили, что был прилет «Хаймарса» в жилой дом, где они расположились. В подвале командование сделало штаб. Там находились пятеро офицеров, в том числе командир батальона и Рома — начальник узла связи», — сказал Вячеслав.

В 15:00 17-го января ВСУ по чьей-то наводке нанесли удар, и американская ракета пробила дом с крыши до подвала, убив всех, кто находился на ее пути. Несколько человек, которые были на этажах, получили серьезные ранения, но остались живы. Все, кто находился внизу, оказались обречены.

«Замполит батальона сейчас имеет инвалидность по слуху, но вернулся на службу и командует полком. А Рома погиб вместе с комбатом, который был на крючке у ГУР как особенно опасный враг», — подчеркнул Солюков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали, каким рос Роман Солюков и почему не женился.