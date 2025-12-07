Украинский командир рассказал о воюющих под Красноармейском 18-летних девочках
Командир ВСУ Федоренко: Под Красноармейском воюют девочки 18-19 лет
На Киевском форуме по безопасности командир полка беспилотных систем Юрий Федоренко сообщил, что под Красноармейском (Покровском) участвуют в боевых действиях молодые женщины в возрасте 18-19 лет. Эту информацию распространило агентство ТАСС.
Офицер Вооружённых сил Украины обратился к молодежи с призывом освоить беспилотные технологии. В качестве примера он привёл девушек-военнослужащих. По его словам, управление дронами или работа на радиолокационной станции под силу каждому, кто проявляет настойчивость и стремится к знаниям.
«В заключение скажу: у меня болит душа, действительно, это правда. И я не знаю, как из этого выйти. У меня воюют девочки по 18-19 лет. Это дети, но эти дети фактически выполняют боевые задачи, в частности, в Покровске», — подчеркнул Федоренко.
Ранее сообщалось, что подступы к Красноармейску буквально усыпаны телами солдат ВСУ.