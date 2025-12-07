Украинский командир рассказал о воюющих под Красноармейском 18-летних девочках

«В заключение скажу: у меня болит душа, действительно, это правда. И я не знаю, как из этого выйти. У меня воюют девочки по 18-19 лет. Это дети, но эти дети фактически выполняют боевые задачи, в частности, в Покровске», — подчеркнул Федоренко.