Унижает, обесценивает, высасывает энергию: психолог рассказала, как вычислить токсичного друга
Психолог Тодорова: токсичный друг унижает и самоутверждается за чужой счет
Психолог Мария Тодорова в беседе с «Абзацем» объяснила, как распознать токсичного друга и почему из таких отношений необходимо выходить. По ее словам, если человек постоянно унижает, самоутверждается за чужой счет, обесценивает, эмоционально давит и манипулирует — это не дружба. После общения с таким человеком обычно возникает чувство опустошенности. Человек со здоровой психикой не должен поддерживать подобные нездоровые связи.
Первым шагом к выходу из токсичных отношений специалист назвала осознание и принятие ситуации. Необходимо признаться себе, что такой формат дружбы не подходит. Попытки токсичного человека возобновить общение нужно пресекать.