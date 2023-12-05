«Услышал мину, закрыл своим телом»: российский солдат рассказал, как подружился с храбрым сослуживцем

«Лесом это трудно назвать — там от мин уже все деревья повалены, и мы старались двигаться неприметно. Но когда мы шли, прилетела мина. Дипломат среагировал очень быстро. Он услышал ее, прыгнул на меня, повалив на землю и закрыл своим телом. Благо, ни его, ни меня не задело», — отметил Антон Ш. в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».