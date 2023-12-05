«Услышал мину, закрыл своим телом»: российский солдат рассказал, как подружился с храбрым сослуживцем
Боец СВО ищет товарища, который спас его от гибели на передовой
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ]
Уфимец Антон Ш. отправился на службу по контракту уже во второй раз. После первого опыта в «Ахмате» парень решил заключить контракт напрямую с Минобороны. Два с половиной месяца Антон был в штурмовой бригаде в Харьковской области, а теперь ждет переброски в Мариуполь.
По словам Антона, в нынешнюю командировку он сдружился с парнем с позывным Дипломат.
«Стали с ним не разлей вода. Однажды он буквально спас мне жизнь. Дело было в октябре, погода ужасная — грязь и дождь, а нам надо было идти и копать окопы. Настроение было соответствующее», — рассказал боец.
Бойцы шли на позицию, нескольким солдатам дали задачу наделать окопов. Около восьми российских контрактников направлялись к месту назначения по лесу.
«Лесом это трудно назвать — там от мин уже все деревья повалены, и мы старались двигаться неприметно. Но когда мы шли, прилетела мина. Дипломат среагировал очень быстро. Он услышал ее, прыгнул на меня, повалив на землю и закрыл своим телом. Благо, ни его, ни меня не задело», — отметил Антон Ш. в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Сейчас Антона увезли «на большую землю», чтобы отправить в другое место. Теперь мужчина ждет, когда будет готов самолет, и уже скучает по напарнику.
«Его номер не сохранился, я даже не знаю, как с ним связаться. Вдруг прочитает ваш материал, даст о себе знать. Буду благодарен», — улыбнулся солдат.
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