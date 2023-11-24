«Пацаны думали, что я убит»: четверо российских военных выжили благодаря сбитому прицелу

Боец СВО Александр В., как и трое его товарищей, получил ранение в ногу. При отходе с позиции вся группа солдат повредила конечности, но военные лишь радуются — они выжили благодаря сбитому прицелу ВСУ.

В то утро Александра и его сослуживцев сменили, а ребята вчетвером стали отходить со своего поста. Когда бойцы уже расслабились и выдохнули, прилетела мина.

«До окопа оставалось буквально пять метров — там бы мы спокойно шли по траншеям. Мы двигались по пристрелянному месту: отовсюду торчали неразорвавшиеся мины. Но в тот день нам повезло — может, у украинцев прицел сбился или еще что, но мина прилетела не в нас, а рядом, к нам в ноги», — отметил солдат, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В момент взрыва наш собеседник потерял сознание. Он затрудняется сказать, сколько не приходил в себя, но когда он открыл глаза, вокруг уже никого не было.

«Я не хочу ругать товарищей, что они меня бросили, просто все на адреналине доползли до окопа. Когда я заглянул к ним, пацаны признались, что думали, что я убит. Парни все молодые, среди них один тяжело раненый: мягкие ткани разорвало, но никто не перевязывался. Пришлось мне самому наложить жгуты двоим и вколоть обезболивающее», — сказал Александр.

Уже в госпитале выяснилось, что осколок у В. прошел недалеко от артерии — всего полсантиметра отделяло бойца от смертельной кровопотери.

«Особой боли я не чувствовал, нога была будто бы онемевшая. Но меня все равно продержали месяц на койке, потому что врачи опасались, что вены не выдержат нагрузки. Сейчас я снова в строю», — подчеркнул военнослужащий.

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