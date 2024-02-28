Утечка воздуха, произошедшая на МКС в российском модуле, не угрожает экипажу

Руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монтальбано рассказал, что на станции обнаружили утечку воздуха. По его словам, проблема находилась в кормовой части российского сервисного модуля. Там происходит стыковка грузовых кораблей.

«Роскосмос» подтвердил, что утечка действительно была, но при этом добавили, что экипаж постоянно выявляет и устраняет места, где может происходить утечка. Данные о ситуации на борту станции передаются экспертам, сейчас все работает в обычном режиме.

Также в корпорации сообщили, что утечка ничем не грозит членам экипажа. По словам представителей «Роскосмоса», конструкция станции является устаревшей, а потому без технических недостатков не обойтись, однако экипаж уделяет много времени поддержанию своего отсека в хорошем состоянии, проводя ремонтные работы.