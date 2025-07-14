Милый, но неоригинальный: на свет появился первый клонированный як-«богатырь»

В Китае, на территории племенной базы в округе Дамсунг, произошло удивительное событие: с помощью операции кесарева сечения появился на свет теленок яка, полученный путём клонирования. Об этом сообщает местное издание China Daily.

Детеныш яка удивил исследователей своим весом — он составил 33,5 килограмма, что превышает стандартные параметры для этого вида.

В июле 2023 года стартовал проект, в котором объединили усилия учёные из Чжэцзянского университета, представители администрации округа Дамсюн и специалисты Института биологии плато Тибет.

Для создания клона были применены инновационные методы клонирования соматических клеток и полногеномной селекции.

Как отметил Фан Шэнго, возглавляющий группу, этот подход позволит усовершенствовать породы яков и разработать современную систему разведения скота в условиях высокогорного Тибета.

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