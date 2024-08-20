В «Аэрофлоте» назвали стоимость билета на Бали после новости о резком подорожании

С 17 сентября авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы Москва-Бали. Самолеты из Шереметьево будут отправляться в Денпасар по вторникам и субботам.

По информации, ранее опубликованной в Сети, стоимость билетов в одну сторону составляла от 55 тыс. рублей за человека, однако позже в этот же день цена выросла до 442 тыс. рублей в одну сторону за человека. Билет туда и обратно стоил около 800 тыс. рублей.

Как сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» на горячей линии «Аэрофлота», стоимость билетов на Бали в одну сторону на данный момент составляет 265 тыс. рублей. Почему на сайте авиакомпании происходят такие резкие изменения цен, на горячей линии не ответили, подчеркнув, что это не окончательные значения.

«Цены будут меняться в зависимости от загруженности», — заключили в «Аэрофлоте».

Ранее турэксперт Горин пояснил причины снижения стоимости отдыха в бархатный сезон до 20%.