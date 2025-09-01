В Черноголовке отметили лучших знатоков истории – победителей «Диктанта Победы»

В Военно-техническом музее городского округа Черноголовка состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению победителей «Диктанта Победы» – лучших участников со всей области. На церемонии присутствовали победители, организаторы площадок и ключевые участники.

Впервые «Диктант Победы» проводился семь лет назад, и каждый год он привлекает все больше внимания. В этом году в мероприятии приняли участие рекордное количество людей – более 69 тысяч жителей и гостей региона, что свидетельствует об их глубоком уважении к истории и гражданской позиции.

Организаторы разместили 1372 площадки для проведения диктанта, среди которых были особо значимые исторические места: музей-заповедник «Бородино», Перемиловская высота, музей, посвященный Зое Космодемьянской, Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня» и, разумеется, Военно-технический музей в городском округе Черноголовка.

Среди победителей – представители разных поколений: молодые люди, студенты, школьники, военнослужащие и уважаемые ветераны – все, кто чтит и хранит память о героических событиях прошлого.

С приветственным словом выступил депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, рядом с которым присутствовал депутат Государственной Думы Александр Толмачев.

Владимир Вшивцев подчеркнул, что «Диктант Победы» способствует расширению знаний молодежи о Великой Отечественной войне и современных исторических событиях, а также укрепляет чувство патриотизма и гордости за свою страну. Он выделил важность подобных инициатив в формировании сильной и сплоченной нации.

Александр Толмачев отметил, что Московская область занимает лидирующие позиции в России по количеству победителей и финалистов «Диктанта Победы», что является подтверждением высокого уровня гражданской ответственности и патриотизма жителей региона.

«Я выражаю благодарность организаторам за выбор Черноголовки в качестве места вручения наград. Задания были весьма непростыми, и все участники проявили себя достойно!» – отметил глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Завершением церемонии стала приятная неожиданность для всех гостей – увлекательная экскурсия по Военно-техническому музею, которую провел его директор, Дмитрий Дорогойченко.