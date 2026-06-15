«В десять раз хуже лазера»: пилот едва не ослеп от прожекторов шоу в Белом доме в честь 80-летия Трампа

Световое шоу в честь 80-летия Дональда Трампа едва не привело к авиакатастрофе в Вашингтоне. Пилот заходящего на посадку самолета пожаловался, что прожекторы, установленные на временной арене в Белом доме, ослепили его во время финального этапа приземления. По словам командира воздушного судна, это было «в десять раз хуже любого лазера». Об этом сообщает Simple Flying.

Инцидент произошел в преддверии турнира UFC Freedom 250, который запланирован на 14 июня. К 80-летию президента США и 250-летию независимости Америки на территории резиденции построили временную арену под названием «Коготь». Мощные прожекторы, использовавшиеся для светового сопровождения, ударили в глаза командиру коммерческого лайнера, когда тот заходил на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана.

Пилот связался с диспетчерами и сообщил о критическом ослеплении. Федеральное управление гражданской авиации посоветовало ему адресовать претензии напрямую в Белый дом — ведомство не уполномочено регулировать освещение на президентских объектах.

На проведение шоу было выделено $60 млн (4,3 млрд рублей). Мероприятие вызвало нарекания не только у авиаторов, но и у экологов — организаторы не провели полную экспертизу воздействия на окружающую среду и не предупредили о визуальной опасности для пилотов.

Ранее генерал люфтваффе пригрозил ударами по Калининграду и Питеру «уже сегодня ночью».