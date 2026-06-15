Немецкий генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что его военно-воздушные силы готовы нанести удары по России «уже сегодня ночью». В случае конфликта с НАТО целями станут Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черное море. Об этом сообщает Lenta.ru.

Командующий военно-воздушными силами Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн сделал ряд резонансных заявлений. Он подчеркнул, что в НАТО нет «зон разной безопасности», и альянс готов действовать в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. По словам военного, Германия готова сражаться с Россией «уже сегодня ночью», защищая каждый дюйм территории союзников. Нойманн пообещал сокрушительные авиаудары по России в случае нападения на любого члена блока.

В то же время генерал-лейтенант отдал должное российской армии. Он признал, что российские войска обладают высоким уровнем адаптивности и извлекли уроки из четырех лет конфликта на Украине. Нойманн назвал российские истребители Су-35 и Су-57 мощными, а МиГ-31 — по-прежнему очень эффективной системой. Он также упомянул крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты, отметив, что «список можно продолжать».

Ранее ЦИК Армении обнародовал окончательные итоги выборов в парламент.