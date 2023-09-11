В Казани мальчик застрял в стиральной машине

Пятилетний мальчик застрял в стиральной машине в одной из квартир города Казани. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Республике Татарстан 11 сентября.

Когда спасатели прибыли на место, ребенок кричал, что очень боится, что может сломать ногу, и даже просил перестать его вытаскивать. Сотрудники МЧС успокоили ребенка и вскоре его удалось достать.

Дежурные спасатели достали ребенка целым и невредимым, после спасения ребенок сразу попросился лечь в кровать.