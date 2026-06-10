В одном российском регионе ввели крупные выплаты за переезд специалистов

Вологодская область включилась в борьбу за кадры: власти пообещали 300 тысяч рублей россиянам, которые решат перебраться в регион на постоянное место жительства. Местные жители и предприниматели в соцсетях и на городских форумах в основном поддержали инициативу, назвав сумму адекватной стартовой помощью для обустройства. Об этом пишет RuNews24.ru .

Кадровая гонка между регионами набирает обороты. Вологодская область сделала свой ход: единовременная выплата в 300 тысяч рублей для переезжающих из других субъектов федерации. Предполагается, что такая сумма станет весомым аргументом для специалистов, которые колеблются перед сменой места жительства.

В дискуссиях, которые развернулись в соцсетях и на городских форумах, рядом со скептическими голосами звучат вполне оптимистичные оценки.

Что говорят местные жители

Екатерина, владелица небольшой пекарни в Вологде, назвала выплату сигналом: регион открыт и ждет активных людей. По ее словам, деньги помогут новоселу не метаться в первый месяц в поисках съемного жилья, а спокойно осмотреться и найти работу по душе. К тому же в Вологде отличная природа, спокойный ритм жизни и красивый исторический центр.

Цифры и исследования

Социологические данные подтверждают: вологжане в целом привязаны к своей малой родине. Согласно опросу Вологодского научного центра РАН за 2023 год, менее 4% жителей хотели бы уехать в другой регион России, а желание эмигрировать выражают лишь 1,2%. Почти половина жителей Вологды (48%) испытывают положительные эмоции от проживания в своем городе.

Эксперты считают 300 тысяч рублей адекватной стартовой суммой для бытового обустройства. По сравнению с соседними регионами, где конкуренция за жилье и кадры выше, Вологда предлагает более спокойный ритм и доступную среду.

Мнение предпринимателей

Сергей Иванов, бизнесмен из Вологды, отметил парадоксальную вещь. Даже те, кто считает, что начинать нужно с удержания собственных кадров, позитивно оценивают идею. Новый житель с подъемными в кармане — это дополнительный спрос для местного бизнеса. Любой переезд — это не только квартира, но и покупка мебели, бытовой техники, услуги ЖКХ, походы в кафе. Главное, чтобы люди приезжали не просто за деньгами, а с желанием остаться.

Есть ли риск, что уедут обратно

Статистика показывает: около 10% переехавших в районы жителей возвращаются обратно. Основные причины — ностальгия и жилищные проблемы. Государственная поддержка в 300 тысяч рублей способна сгладить финансовые трудности первого этапа и повысить процент тех, кто остается на новом месте.

Живой пример

Пользователь Игорь, переехавший в Вологодскую область из Краснодарского края, поделился в соцсетях: с семьей перебрались на север ради спокойной жизни. Нет удушающей жары, нет пробок, люди душевные. Триста тысяч на первое время стали бы отличным подспорьем — на аренду жилья и первое обустройство хватило бы.

Что в итоге

Политологи и социологи отмечают: мера носит не только практический, но и имиджевый характер, работая как маркер «Регион открыт для вас». Если к 300 тысячам добавятся высокопроизводительные рабочие места и программы льготной ипотеки, спрос на переезд со стороны жителей разных регионов может вырасти многократно.

Сами вологжане любят свой регион за «русскость», народный говор и красивую природу с лесами, полями и реками. И, судя по реакции в соцсетях, они готовы делиться этим богатством с теми, кто решит начать здесь новую жизнь.