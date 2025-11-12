В подмосковной полиции опровергли слухи о неприбытии наряда из-за взрыва в Красногорске

В Красногорске не было случая, когда полиция не прибыла бы на вызов из-за взрыва на детской площадке. Этот взрыв произошел за два часа до того, как у ребенка в руках сдетонировало взрывное устройство, информирует Главное управление МВД России по Московской области.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, В процессе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили информацию о том, что за два часа до взрыва, в результате которого пострадал ребенок в Красногорске, жители соседней улицы вызвали полицию из-за хлопка на детской площадке. Однако, по некоторым данным, полицейские не прибыли на место происшествия.

«Информируем, что данная информация не соответствует действительности. Сообщений и заявлений в полицию по указанному факту не поступало», — уточнили в подмосковном главке.

В подмосковном Красногорске поздно вечером во вторник, 11 ноября, маленький мальчик обнаружил взрывное устройство, спрятанное в подарочной упаковке с купюрой в 10 рублей. После операции, которая длилась более шести часов, у ребенка ампутировали несколько пальцев на руке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего, совершенном способом, представляющим общественную опасность.