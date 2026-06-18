В преддверии Дня медицинского работника в Волоколамске наградили врачей и медсестер

В Волоколамском округе 18 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. В центре культуры и творчества «Родники» чествовали сотрудников сферы здравоохранения, внесших значительный вклад в развитие медицины и заботу о здоровье жителей. Награды различных уровней получили более 50 специалистов.

Праздничная атмосфера встречала гостей уже в фойе учреждения, где работали выставки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и студии изобразительного искусства «Радуга». Официальная часть мероприятия началась с показа видеоролика, рассказывающего о повседневной работе волоколамских медиков.



Главным событием вечера стала церемония награждения. Почетные грамоты Министерства здравоохранения Московской области глава Волоколамского округа Наталья Козлова вручила врачу-терапевту Светлане Лапиной и старшей медицинской сестре терапевтического отделения Татьяне Щегловой.



Кроме того, работники отрасли были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами администрации муниципалитета, Московской областной Думы, Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и Волоколамской больницы.



Обращаясь к участникам торжества, Наталья Козлова подчеркнула, что профессионализм, ответственность и человеческое участие медицинских работников заслуживают самой высокой оценки.

«Эти награды — лишь малая часть нашей благодарности. Ваша работа требует знаний, умений и душевного тепла. Спасибо за каждый спасенный день, облегчённую боль и улыбку благодарного пациента», — сказала Наталья Козлова.

Творческим подарком для участников праздника стали вокальные и танцевальные выступления местных коллективов.



Завершая мероприятие, Наталья Козлова поблагодарила главного врача Анжелу Магомедову и коллектив медицинских учреждений округа, подчеркнув, что работа по развитию системы здравоохранения продолжается, а повышение качества и доступности медицинской помощи остается одним из приоритетных направлений для муниципалитета.