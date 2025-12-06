В России объявили список «слов года» в различных категориях

По результатам народного голосования среди книголюбов, "тревожность" была признана словом года в России. Об этом стало известно 6 декабря, о чем сообщил телеграм-канал книжного магазина "Читай-город".

"Тревожность" получила 36% голосов пользователей, обойдя такие ставшие популярными среди россиян слова, как "вера", "кринж", "любовь" и "перемены".

«С апреля по декабрь люди голосовали на сайте "Читай-города" – и 36% выбрали слово, которое и так сопровождало нас почти каждый день», – говорится в сообщении.

В дополнение к основному победителю, были выбраны лучшие слова в тематических категориях. Например, в категории "Техносфера" победителем стало слово "промпт", обозначающее краткую инструкцию для взаимодействия с искусственным интеллектом. В финале также участвовали слова "ИИ", "кибербезопасность", а также словосочетание "национальный мессенджер".

Что до категории "Гуманитарная сфера", то в ней были рассмотрены понятия "победа", "вера" и "патриотизм".

В категории "Сленг" наибольшую популярность получило слово "окак", которое ассоциируется с известным интернет-мемом, где изображен удивленный кот в худи. Среди других кандидатов были словосочетание"бомбардиро крокодило", "слоняра" и "сигма".