Эффект карты желания на холодильнике: медсестра из Подмосковья выиграла в лотерею почти 16 млн руб.

Жительница Московской области стала обладательницей крупного выигрыша в лотерею — почти 16 млн руб. Свою удачу она связывает с картой желаний, которую повесила на холодильник, сообщило РИА Новости.

По информации издания, на карте была изображена давняя мечта женщины и ее супруга — собственный дом. Именно на его строительство женщина и планирует потратить выигранные деньги. Подробностями поделились в пресс-службе компании «Столото».

«Карта желаний на холодильнике помогла медсестре из Подмосковья выиграть в лотерею от "Столото" почти 16 миллионов рублей», — сообщили в компании.

В интервью победительница, работающая медсестрой в районной поликлинике, рассказала, что разместила карту на самом видном месте в кухне. Утром в день розыгрыша она, еще спросонья, выбрала несколько билетов в мобильном приложении. Когда позже увидела на экране сумму выигрыша, то поначалу просто не поняла, что произошло.

По данным издания, свободное время женщина предпочитает проводить с мужем и домашней кошкой. Призовые деньги супруги решили не тратить на сиюминутные удовольствия, а вложить в давнюю мечту: приобрести земельный участок и построить на нем дом.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина выиграла 6 млн батов благодаря старику из сна.