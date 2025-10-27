В России с понедельника начинается шестидневная рабочая неделя

В понедельник в России началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится до субботы включительно. Это связано с переносом выходного дня с 4 ноября на 3 ноября, как следует из постановления правительства Российской Федерации.

Согласно информации, опубликованной на официальном портале правительственной информации, с целью оптимизации использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, правительство Российской Федерации решило перенести в 2025 году выходной день с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

На День народного единства россияне будут отдыхать три дня подряд, начиная со вторника, 4 ноября.