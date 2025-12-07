В Саратове мать устроила сыну «собачий кайф» с помощью насоса и вакуумного пакета, сняв все на видео

Блогер из Саратова устроила сыну опасный эксперимент с помощью насоса и вакуумного пакета, что вызвало широкий общественный резонанс. 36-летняя Анна Сапарина ведет популярный блог о жизни матери.

Ее видеоматериалы пользуются огромной популярностью, и некоторые из них набирают миллионы просмотров. Недавно она опубликовала ролик, в котором поместила своего сына Стаса внутрь большого пакета и начала высасывать из него воздух через клапан.

Мальчик, оказавшись внутри, несколько секунд молчал, прежде чем воскликнуть: «Мама!». В подписи к видео блогерша с иронией заметила: «Корзинке тоже можно перекрыть кислород».

Ролик суровой мамы-блогера выложил Телеграм-канал BAZA.

Неоднозначный перформанс вызвал негативную реакцию у части зрителей. Блогерша столкнулась с волной критики, после чего органы опеки начали проверку ее семьи. Автору видео напомнили о возможных рисках, связанных с такими играми.