Вентилятор на всю ночь: терапевт назвал категории людей, кому это противопоказано

В жаркие летние ночи вентилятор кажется спасением от духоты. Но постоянный поток воздуха во время сна может обернуться болью в горле, заложенностью носа и мышечными спазмами, предупредил врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Главная проблема в жару, по словам эксперта, — пересушивание слизистых оболочек. Вентилятор гоняет воздух, снижая влажность в помещении. Сухой поток раздражает слизистую, вызывает микротравмы и снижает местный иммунитет. Человек становится более уязвимым для респираторных инфекций. Отсюда — заложенность носа, першение и боль в горле после такой ночи.

Еще одна частая жалоба — скованность и боли в шее, плечах и спине. Если поток воздуха направлен прямо на тело, особенно на область шеи, это приводит к мышечным спазмам. Особенно чувствительны к такому воздействию люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Особую осторожность врач советует соблюдать людям с хроническими болезнями дыхательной системы — астмой, хроническим ринитом, синуситом. В группе риска также дети, пожилые и те, кто плохо переносит холодный воздух.

А как спасаться в жарких условиях без вреда здоровью читайте в полном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».