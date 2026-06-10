Спазмы и боли: чем опасен сон под вентилятором

В жаркие летние ночи многие спасаются от духоты с помощью вентилятора. Однако постоянный поток воздуха во время сна может не только приносить облегчение, но и негативно сказаться на самочувствии. О возможных рисках интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.

Почему после вентилятора болит горло и закладывает нос

По словам специалиста, одна из главных проблем связана с пересушиванием слизистых оболочек носа и рта. Во время работы вентилятора воздух постоянно циркулирует, снижая уровень влажности в помещении.

«Сухой поток воздуха может вызывать раздражение слизистых оболочек, микротравмы и снижение местного иммунитета. Из-за этого человек становится более восприимчивым к респираторным инфекциям», — объяснил Еременко.

Именно этим часто объясняются жалобы на заложенность носа, першение и боль в горле после ночного сна под вентилятором. Пересушенная слизистая хуже выполняет защитные функции и становится более чувствительной к раздражителям.

Как вентилятор влияет на мышцы и суставы

Еще одна распространенная проблема — болезненные ощущения в шее, плечах и спине после сна. Если поток воздуха направлен непосредственно на тело, особенно на область шеи или плечевого пояса, это может привести к мышечным спазмам и скованности движений утром.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

«Длительное воздействие холодного воздуха способно провоцировать спазмы мышц и вызывать дискомфорт. Особенно часто это происходит, если вентилятор работает всю ночь и направлен на человека», — отметил врач.

Наиболее чувствительны к таким воздействиям люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и те, кто уже сталкивался с мышечными болями.

Кому лучше отказаться от сна под вентилятором

Особую осторожность терапевт рекомендует соблюдать людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, включая астму, хронический ринит и синусит. Также в группе риска находятся дети, пожилые люди и те, кто плохо переносит холодный воздух.

В качестве более безопасной альтернативы специалист советует использовать кондиционер с поддержанием комфортной температуры и влажности, увлажнители воздуха или вентиляторы с таймером отключения.

«Если без вентилятора обойтись сложно, лучше выбирать минимальную скорость и направлять поток воздуха не на человека, а в сторону комнаты. Это позволит снизить риск неприятных последствий для здоровья», — подчеркнул Иван Еременко.

По словам врача, при умеренном и грамотном использовании вентилятор не представляет серьезной опасности, однако постоянный направленный поток воздуха во время сна может заметно ухудшить самочувствие уже на следующее утро.

При этом опасность может представлять и сон с открытым окном в теплое время года. В ряде случаев это может довести вплоть до обострения сердечных проблем.