Весы спасут жизнь: кардиолог Гаглошвили призвал сердечников взвешиваться каждый день

Люди с больным сердцем, запомните: ваши весы — это прибор для спасения жизни. Кардиолог Тамаз Гаглошвили призвал пациентов с сердечной недостаточностью ежедневно взвешиваться. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили дал рекомендацию. Пациентам с сердечной недостаточностью необходимо каждый день вставать на весы. Процедура строгая: после утреннего туалета, натощак, в одной и той же одежде. Показатели обязательно записывать в тетрадь. Почему это критично?

При сердечной недостаточности сердце не справляется с перекачкой крови, и жидкость начинает задерживаться в организме. Это приводит к отекам, одышке и повышению нагрузки на сердечную мышцу. Внешне человек может не замечать отеков, но весы покажут правду. Даже 500 граммов — это уже лишняя вода. А килограмм — повод немедленно связаться с врачом, чтобы скорректировать дозу диуретиков.

Гаглошвили подчеркнул: ждать отеков на ногах или одышки опасно. Часто пациенты пропускают раннюю стадию задержки жидкости, а потом попадают в реанимацию с отеком легких. Ежедневное взвешивание — простой, бесплатный и эффективный метод контроля. Врач советует завести дневник и показывать его на приеме. Это поможет вовремя скорректировать лечение и избежать госпитализации.

Ранее впервые с 90-х пресечена сходка «титулованных» авторитетов.