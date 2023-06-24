Владимир Путин успокоил россиян: «Сделаю все, чтобы отстоять страну»

Угрозы главы ЧВК «Вагнер» в адрес властей РФ, попытки вооруженного бунта взволновали граждан страны. Однако после бурных ночных событий и блокирования «музыкантами» работы органов гражданского и военного управления в Ростове-на-Дону Путин сделал заявление.

Президент Владимир Путин признал, что бойцы ЧВК бок с частями и подразделениями ВС РФ сражались и погибали за города и поселки Донбасса, за Новороссию за единство русского мира. Он призвал их одуматься и не выступать против своего государства.

«Те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации, это удар по России и по нашему народу. Тот, кто готовил военный мятеж и поднял оружие на боевых товарищей, просто предал Россию», — сказал Владимир Владимирович в своем видеообращении.

Путин подчеркнул, что такой «удар в спину» по стране нанесли в 1917 году, когда Россия вела Первую мировую войну. А победы не получилось из-за интриг, склок и политиканства. Тогда последствия были ужасными, добавил президент, — разрушение армии, распад государства и утрата громадных территорий.

«Я как президент России и Верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй жизни и безопасности и свободу граждан», — подчеркнул президент.

В соцсетях народ высказал облегчение, ведь, наконец, президент лично прокомментировал неприятную ситуацию на юге страны.

«По выступлению Путина ясно, что на шантаж он не поддастся. Президент приказал подавить мятеж. Логика ясна. Остается выяснить, насколько глубок заговор», «Россия с вами, товарищ президент», — пишут пользователи соцсети .

Ранее мы писали, что в Москве и Подмосковье ввели режим КТО.