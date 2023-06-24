«Нужно всегда носить при себе паспорт»: В Москве и Подмосковье ввели режим КТО

В Москве и Подмосковье власти ввели режим КТО. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, это сделали, чтобы предотвратить возможные террористические акты» на территориях, где ввели режим контртеррористической операции. Также режим КТО введен в Воронежской области.

О том, что означает режим КТО для рядовых граждан, нам рассказал начальник отдела «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков.

«Первое, что заметят люди — это большее количество полицейских и военных на улицах и дорогах. Нужно всегда носить при себе паспорт. Его могут потребовать в любой момент, равно как и обыскать машину при малейшем подозрении», — отмечает Павел Васильевич в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам нашего собеседника, особенно тщательно будут охранять стратегические, государственные объекты, где могли бы работать террористы. Кроме того, продолжает специалист, на дорогах при въезде и на выезде из города могут поставить кордоны.

«Каждую въезжающую машину могут останавливать, проверять у всех документы, заглядывать в багажник. И противиться такому обыску при режиме КТО нельзя. Власти также могут контролировать телефонные переговоры и посылки, чтобы выяснить, кто мог быть причастен к возможному теракту», — объясняет Чуриков.

А еще, прямо как в фильмах, сотрудники полиции могут изымать корпоративный транспорт — а в исключительных случаях даже частные автомобили — для доставки раненых в больницу или для погони за диверсантами, продолжает эксперт.

«Опасные производства вроде изготовления фейерверков, снарядов или химикатов могут приостановить, а людей — временно переселить подальше от опасного места. А если органам понадобится зайти на частную территорию для борьбы с терроризмом, они могут это беспрепятственно сделать», — подчеркивает Павел Васильевич.

Наконец, как говорит специалист, в зоне проведения КТО могут запретить продавать не только оружие, но и некоторые лекарства или алкоголь.

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