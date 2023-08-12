«Вместе пришли, рядом будем и уходить»: спасенный боец рассказал о своем погибшем командире

Владимир Хабусов погиб, когда отправился на разведку под Угледаром. Молодой офицер родом из бурятского села Корсаково сам никогда не трусил и умел вселять храбрость в своих подчиненных, многие из которых годились ему в отцы.

Один из сослуживцев по имени Саванна рассказал нашему изданию, как 22-летний Хабусов спас жизнь ему и еще одному парню.

«Володя был командиром с большой буквы: грамотным, никогда нас опасности не подвергал. Он был моложе всех нас, но у него не было такого, как у иных командиров: мол, ты должен слушаться меня и все. Нет, он всегда рассудительно принимал решения. Нам его очень жалко! Я ему жизнью обязан», — отмечает Саванна.

Как говорит боец, однажды наши ребята зашли на позиции. Когда все сидели в окопах, начался минометный обстрел. Саванну контузило, он получил ушиб печени, почек и позвоночника. Тогда Хабусов хотел отправить раненого на эвакуацию в госпиталь.

«Я отказался, сказал: «Вместе рядом с вами пришел, рядом будем и уходить». Сражались еще месяц и поехали в деревню, в место дислокации. А потом он в приказном порядке через полковника меня и еще пулеметчика нашего взвода отправил в госпиталь», — вспоминает мобилизованный.

Еще через несколько дней Хабусов с товарищами уже поехали на Артемовск (Бахмут). И если бы Владимир не отправил Саванну в госпиталь, то его бы там и положили, уверен наш собеседник.

«На меня снайперы охоту устроили. Я высокий, каланча больше двух метров ростом, лакомая мишень. Поэтому и я, и мой сослуживец Денис Д. ему очень благодарны», — объясняет Саванна корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И сослуживцы, и одноклассники, и другие знакомые Володи до сих пор пишут маме Хабусова свои слова благодарности за сына.

«Вова для каждого раскрывался по-разному, но для нас он всегда был добрым и отзывчивым парнем, всегда умел находить нужные слова, когда мы в них нуждались, не боялся трудностей и всегда шел четко к своей цели. Трудно и горько осознавать, что его нет, но греет то что, о нем у всех останутся только теплые воспоминания», — написала подруга Алена Содномова.

О том, как сложилась судьба Владимира Хабусова, читайте здесь.