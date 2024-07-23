Врач Кабанов: сушеные на газете селедка и ягоды опасны из-за канцерогенов

«Дедушкин» метод сушки продуктов на газетах оказался опасным для здоровья. Как рассказал сайту aif.ru диетолог-консультант Алексей Кабанов, такой способ приготовления насыщает пищу токсичными веществами.

Главным врагом сушенных на газете продуктов является типографская краска. Как отметил специалист, черные буквы, картинки и все напечатанное содержат канцерогены. Это машинные масла, нефтяной битум, растворители и многое другое.

«Многие из этих продуктов обладают канцерогенным действием, некоторые могут вызвать серьезное отравление. Причем в цветных печатных изданиях вредных веществ может быть больше, чем в черно-белых. Но это не умаляет вреда от ч/б», — подчеркнул врач.

Частицы химии не видны глазу. Особенно они активно липнут к жирным продуктам, таким как рыба и колбаса. Лакомства покрываются печатной пылью, а затем канцерогены отравляют организм. Больше всего частиц выделиться при сушке еды на солнце.

Сейчас любители вяленых и сушеных деликатесов могут не использовать газеты, ведь существует много альтернатив. Среди них пергамент, оберточная бумага и салфетки.

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