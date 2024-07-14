Биолог Лялина пояснила пользу кефира для организма человека

По словам биолога Ирины Лялиной, кефир, являющийся кисломолочным напитком, ферментированным из молока, очень хорошо усваивается организмом и содержит множество полезных веществ, включая витамины, белки, жиры, углеводы в балансе. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что также данный продукт богат пробиотиками, способствующими нормализации микрофлоры кишечника, улучшению пищеварения и предотвращению запоров, укрепляющими иммунитет, тем самым повышая сопротивляемость организма к инфекциям.

По мнению эксперта, также благодаря низкой калорийности и высокого содержания белка способен контролировать аппетит и способствовать снижению веса. Кефир содержит соединения, помогающие бороться с патогенными бактериями в организме, а также помогает при молочнице.

Она уточнила, что при этом кефир способен вызвать аллергическую реакцию у людей, чувствительных к молочным продуктам, а также дискомфорт, вздутие или диарею, особенно при избыточном потреблении. Кроме того, важно помнить, что срок годности кефира – три дня, после чего все полезные бактерии в нем гибнут.