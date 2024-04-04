Все здания в центре города Часов Яр превращены в укрепленные позиции, а подвалы используются как склады и госпитали. Об этом рассказал Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке. Его слова привели РИА Новости .

слова привели РИА Новости.

По его утверждению, в центре Часова Яра создана сплошная линия обороны. Все здания интегрированы в систему укреплений. В городе появился очень мощный укрепрайон. В домах располагаются вооруженные боевики, и подвалы также не пустуют..

«В подвальных помещениях административных зданий оборудованы склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления и полевые госпитали», - сообщил Марочко.

В спальных районах оборудованы позиции для артиллерии, а также систем ПВО. В то же время в Часово Яре еще осталось мирное население, оно далеко не все выехало из города.

Ранее Марочко сообщил, что российская армия поразила базу иностранных наемников в Харьковской области. Боевики на ее территории готовили нападения на российскую территорию. Эта база была вычислена разведкой, а затем ее разгромила своим ударом артиллерия.