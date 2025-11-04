ВСУ под Купянском с помощью дронов убили жителей, пытавшихся эвакуироваться

В Харьковской области, в селе Петропавловка под Купянском, украинские боевики атаковали мирных жителей с помощью дронов. Люди пытались эвакуироваться и добраться до российских военных. Видеозаписи с места происшествия оказались в распоряжении РИА Новости.

На видео с дрона запечатлено, как украинский беспилотник кружит над человеком, идущим по грунтовой дороге с поклажей и размахивающим белым флагом. Затем БПЛА сталкивается с ним, вызывая взрыв.

На видеозаписи видно человека, который лежит на проезжей части.

Второй мирный житель проходит мимо погибшего, но вскоре сам оказывается в подобной ситуации.

